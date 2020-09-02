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Снижен порог численности для сдачи отчетов в ПФР и ФСС в электронном виде

На едином портале проектов НПА сегодня размещен законопроект, который предполагает снижение порога численности для сдачи электронных отчетов в ПФР.

Предлагается уменьшить численность работников (с 25 до 10 человек), при которой страхователи обязаны представлять в форме электронного документа сведения на работающих у них застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы) в ПФР, а также расчеты по страховым взносам в ФСС.

То есть сдавать 4-ФСС, СЗВ-М, СВЗ-СТАЖ и СЗВ-ТД надо будет электронно при численности от 10 человек.

По данным ПФР и ФСС, большинство страхователей с численностью работников от 10 до 25 человек уже представляют соответствующую отчетность в электронной форме. Поэтому вносимое изменение отвечает реальным возможностям указанных страхователей, говорится в пояснительной записке к проекту.

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