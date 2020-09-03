Требование от налоговой по взаимоисключающим основаниям. Что с этим делать?

Налоговики прислали требование с двумя взаимоисключающими статьями НК. Вот что с этим делать? Отвечать так, как написано? Или попросить уточнить?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Вы отвечаете на такие требования? Чтобы две статьи одновременно — 93 и 93.1. По-моему, должна быть одна статья, разве нет?».
Вот что пишут в комментариях:
«Абсолютно такое же требование сейчас лежит передо мной... Отвечу. Что хотят то и отвечу, но вкратце (хотят на 3 листах)».
Особенно выделили в комментариях вот такой пункт требования:
Касаемо статей:
«По факту это две взаимоисключающие статьи. Уже давал на такие требы отказы с просьбой уточнить их, больше требований не приходило».
Автор отвечает:
«Вот именно. И все требования такие, абсолютно все. По 2-3 требования в неделю на одно юрлицо и все такие. Я вот думала, может, чисто наша ИФНС так шалит».
А вот почему так:
«Такой бланк требования выдаёт АСК, автоматически».
Но ведь ПО настраивают люди? Неужели нельзя этого сделать?