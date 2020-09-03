Требование от налоговой по взаимоисключающим основаниям. Что с этим делать?

Налоговики прислали требование с двумя взаимоисключающими статьями НК. Вот что с этим делать? Отвечать так, как написано? Или попросить уточнить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вы отвечаете на такие требования? Чтобы две статьи одновременно — 93 и 93.1. По-моему, должна быть одна статья, разве нет?».

Вот что пишут в комментариях:

«Абсолютно такое же требование сейчас лежит передо мной... Отвечу. Что хотят то и отвечу, но вкратце (хотят на 3 листах)».

Особенно выделили в комментариях вот такой пункт требования:

Касаемо статей:

«По факту это две взаимоисключающие статьи. Уже давал на такие требы отказы с просьбой уточнить их, больше требований не приходило».

Автор отвечает:

«Вот именно. И все требования такие, абсолютно все. По 2-3 требования в неделю на одно юрлицо и все такие. Я вот думала, может, чисто наша ИФНС так шалит».

А вот почему так:

«Такой бланк требования выдаёт АСК, автоматически».

Но ведь ПО настраивают люди? Неужели нельзя этого сделать?