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Минфин опроверг сообщение об обложении налогом продаж б/у вещей

Только появилась новость о том, что Минфин предлагает обложить налогом продажи на Авито, так тут же ведомство ее опровергло.

Как пишут на официальном сайте Минфина:

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей. При продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как:

  • Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет);
  • Доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку;
  • Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период.

Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается».

 

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