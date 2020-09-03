Минфин опроверг сообщение об обложении налогом продаж б/у вещей

Только появилась новость о том, что Минфин предлагает обложить налогом продажи на Авито, так тут же ведомство ее опровергло.
Как пишут на официальном сайте Минфина:
«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Авито) и социальных сетей. При продаже подержанных вещей с использованием электронных площадок и социальных сетей граждане, как правило, не уплачивают налоги, так как:
- Налоговым кодексом предусмотрено освобождение от НДФЛ доходов при продаже имущества со сроком владения более 3-х лет (для недвижимости в некоторых случаях со сроком владения более 5 лет);
- Доходы от продажи поддержанных вещей в большинстве случаев меньше ранее произведенных расходов на их покупку;
- Налоговым кодексом также предусмотрен имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период.
Таким образом, никаких новаций и изменений в части уплаты и взимания НДФЛ Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается».