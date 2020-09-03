Налоговики требуют объяснить расхождение в расходах по банку и декларации

Налоговая вдруг нашла расхождения с расходами по декларации и по банку. Как им объяснить, что расходы бывают не только по банку?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот думаю рассказать им секрет, что расходы бывают не только по банку».

Вот что пишут в комментариях:

«Налоговая не понимает — почему показанная сумма Реализации по Декларации по налогу на прибыль — гооораздо больше, чем поступления по выпискам банка!».

Кто-то ушел в воспоминания:

«Помнится, когда-то давненько, когда НДС был по оплате, они любили спрашивать почему выручка в декларации по прибыли не совпадает с декларацией по НДС. Потом, когда все стало по отгрузке, опять спрашивали то же самое — почему не совпадает доход в налоге на прибыль с доходом с ОФР? Сейчас, вроде, научились прочие доходы считать».

А кто-то считает так:

«Когда один инспектор проверял все налоги были документы проверки в одних руках и была логическая связь. Но когда весь процесс проверки раздали по разным отделам: один требован е выставляет, другой проверку проводит, третий решение формирует и на уплату требованием так можно до бесконечности перечислять весь регламент, стали иметь то что имеем сейчас».

Подытожим:

«Независимо от того, что они там считают себе, декларация ваша и вы в ответе пишите естественно сумму своих расходов по всем источникам и банку в том числе. Мы каждый год десятки таких требований получаем по каждому клиенту и ни разу в требовании я не видела чтобы налоговая указала сумму похожую на мою».