Работодатели получат право организовывать дистанционные медосмотры работников

В законе «Об охране здоровья граждан РФ» пропишут норму, согласно которой проведение предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медосмотров может быть с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников.

Соответствующий проект Минздрава опубликован на федеральном портале.

Напомним, аналогичные поправки внесут и в ТК. Их текст был опубликован ранее.

В пояснительной записке к проекту Минздрава говорится, что применение технических средств, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, не отменяет традиционных предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и является правом работодателя.