Депозиты теряют привлекательность. А банки по итогам года могут выйти в прибыль 1 трлн руб.

ЦБ сообщает о рекордном перетоке депозитов с банковских счетов в другие формы сбережений. А банки могут в этом году выйти на прибыль в 1 трлн руб.

Об этом рассказала глава ЦБ Набиуллина.

«На фоне смягчения нашей денежно-кредитной политики ставки по депозитам с начала года снизились в корпоративном сегменте на 1,3 п. п., а в розничном — на 0,8 п. п. Это позволяет банкам кредитовать по более низким ставкам, не теряя в марже. Но здесь есть и обратная сторона медали — это влияет на привлекательность депозитов по сравнению с другими формами сбережения. В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала», — сказала она.

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Также она рассказала и о вкладах населения. В пик эпидемии наблюдадся отток вкладов, однако в июле ситуация стабилизировалась.

«С одной стороны, это обусловлено и прохождением пика эпидемии, постепенным восстановлением доходов людей. С другой стороны, существенную поддержку оказали социальные выплаты правительства», — отметила Набиуллина.

Немного и о средствах компаний. За семь месяцев 2020 года средства юрлиц на счетах в банках возросли на почти 3%, одновременно с этим наблюдался значительный приток (на 27%) средств государственных организаций.

Банки, по ее словам, могут по итогам года выйти на прибыль в размере 1 трлн рублей.

«Прогнозы по прибыли сейчас делать достаточно сложно, но с учетом нормализации экономической ситуации, различных послаблений, прибыль по этому году — около 1 трлн [рублей] кажется достижимой», — сказала она.

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Набиуллина также заявила, что Банк России предлагает выработать подходы по регулированию экосистем на финансовом рынке и вскоре выпустит первый консультационный доклад на эту тему.

«Мы предлагаем совместно с рынком выработать подходы к регулированию экосистем. Мы создали в ЦБ рабочую группу, в ближайшее время представим первый консультативный доклад на эту тему. Мы предлагаем это как первый шаг к началу совместной работы, надеемся, что ассоциация примет тут активное участие, представляя интересы небольших региональных банков», — сказала она.