Контрагент запрашивает очень много всего. Дать, что просит, или тактично отказать?

Контрагент, крупная компания, запрашивает ну очень много всего, видимо, в рамках должной осмотрительности. Что давать, что не давать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Заказчик, крупняк, прислал вот такое письмо. Работаем с ним 10 лет, поставляем товар на стройки. И тут такое письмо, а не перебор ли это? Для каждого контракта предоставляем сданные декларации, справку о состоянии расчётов, но тут прям „требование“. Послать их не могу, но и книги покупок-продаж в сотни страниц или только по ним имеется ввиду? А выписка операций по каждому налогу, это нормально?».

Вот что пишут в комментариях:

«Конечно ненормально. Так Вы с ними всей своей клиентской базой поделитесь, также и по закупкам всю информацию выложите. Пробуйте договориться».

Или:

«Перебор. Даю титул и квитанцию об отправке и приёме. Остальное коммерческая тайна».

Еще делятся опытом:

«Было у меня такое, я на это отвечал, что вся необходимая вам информация есть в открытом доступе, остальное коммерческая тайна. На самом дели эти попрошайки не заморачиваясь копипастят этот всплывший невесть откуда текст, даже не задаваясь вопросом — а не пошлют ли меня лесом с такими запросами».

Вот еще пишут:

«Ответить, что все вышеперечисленное предоставляется в ИФНС в соответствии с НК. Точка. Для остальных сервис „Сверься“. От той же налоговой».

Советуют:

«А Вы запросите у них паспортные данные лиц, имеющих доступ к запрашиваемой информации, с подтверждением их регистрации (справку из ФИАЦ). Плюс проект договора, который Ваша организация заключит с такими лицами — с указанием ответственности за разглашение третьим лицам».

И еще совет:

«На будущее, в договоре пропишите пункт о неразглашении сведений о других контрагентах, с которыми вы сотрудничаете. Сейчас, я бы предоставила, титульный лист декларации и отметку о сдаче от налоговой. По НДС — книгу продаж по конкретно этой фирме. Если потребуют полностью книгу продаж и книгу покупок, скажите, что с некоторыми контрагентами у вас договор о неразглашении сведении. По поставщикам не давайте никакой информации».

А кто-то пытается понять логику такого запроса:

«Видимо ваш клиент прошёл выездную и сделали выводы, как надо работать. Это план мероприятий, по которому налоговая определяет недобросовестные сделки — все пункты от начала до конца. При этом, список, уверена, разослали всем контрагентам. Если вы заинтересованы в клиенте, уверены в своих отношениях, документы по списку лучше представить, урезав, разумеется, их только вашими отношениями. Справки об отсутствии задолженности перед бюджетом — это уже вообще давно норма.

Уплаченные налоги — в виде справки свободной формы.

Наличие счетов для будущих возражений налоговой, если будут брать вырванную из контекста информации.

Образец подписи — чтобы удостовериться, кто подписывает документы — это требование сомнительно, так как на крупных предприятиях первые лица первичку, как правило, не подписывают. Встречно можно предложить, как альтернативу, доверенность, заверенную нотариально — образец подписи будет».

В общем, стоит договориться с таким контрагентом о разумности предоставления тех или иных документов.