Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В каком случае дачникам и садоводам не надо платить водный налог

Минфин дал разъяснение по поводу уплаты водного налога владельцами земельных участков. Дело в том, что этот налог должны платить собственники некоторых скважин, в том числе и обычные граждане, а не только ИП и организации.

Владельцы каких скважин должны платить налог

В своем письме Минфин обращает внимание на то, что плательщиками водного налога являются лица, осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее лицензированию.

Согласно пункту 1.3 Инструкции Роскомнедр от 14.04.1994 не требуется оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод из первого от поверхности водоносного горизонта на тех участках, где он не является и не может являться источником централизованного водоснабжения, а используется или может быть использован только для удовлетворения нужд землевладельцев в воде хозяйственно-питьевого и (или) технического назначения, и если отбор подземных вод из него осуществляется с помощью простейших водозаборных сооружений (копаные и забивные колодцы, малодебитные скважины, каптажи небольших родников).
Делис Архив
Статья: Все еще храните старые документы?
Почему важно избавляться от офисного «мусора» читайте в новой статье.
Узнать больше
Реклама на сайте от рекламодателя

Это положение относится и к использованию недр для водоснабжения индивидуальных приусадебных участков, небольших фермерских хозяйств, садовых участков и других мелких объектов.

Кроме того, статьей 19 Закона о недрах определено, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право использовать для собственных нужд подземные воды, объем извлечения которых составляет не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, без получения соответствующих разрешений (лицензий).

Под использованием для собственных нужд подземных вод в целях данной статьи понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

📌 Реклама

Скважина на своем участке: почему не стоит давать воду соседям и что грозит за глубину более 5 метров

Таки образом, делает вывод Минфин, при заборе воды из одиночных скважин и (или) колодцев с применением бытовых насосов, обустроенных собственниками и пользователями земельных участков, при использовании первого от поверхности водоносного горизонта, если такой водоносный горизонт не используется и не может быть использован для централизованного питьевого водоснабжения, водный налог не уплачивается.

Не уплачивается он и при заборе воды для пожаротушения. Согласно статье 53 Водного кодекса РФ забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

📌 Реклама

Письмо Минфина № 03-06-07-02/69203 от 07.08.2020.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама