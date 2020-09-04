В каком случае дачникам и садоводам не надо платить водный налог

Минфин дал разъяснение по поводу уплаты водного налога владельцами земельных участков. Дело в том, что этот налог должны платить собственники некоторых скважин, в том числе и обычные граждане, а не только ИП и организации.

Владельцы каких скважин должны платить налог

В своем письме Минфин обращает внимание на то, что плательщиками водного налога являются лица, осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее лицензированию.

Согласно пункту 1.3 Инструкции Роскомнедр от 14.04.1994 не требуется оформление лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод из первого от поверхности водоносного горизонта на тех участках, где он не является и не может являться источником централизованного водоснабжения, а используется или может быть использован только для удовлетворения нужд землевладельцев в воде хозяйственно-питьевого и (или) технического назначения, и если отбор подземных вод из него осуществляется с помощью простейших водозаборных сооружений (копаные и забивные колодцы, малодебитные скважины, каптажи небольших родников).