С апреля этого года чат-боту «Таксику» задали более 80 тысяч вопросов

На «Клерке» в самом начале лета писали про чат-бота от ФНС под названием «Таксик». Он может отвечать на несложные вопросы по налогам.

ФНС рассказала, что с апреля Таксику задали порядка 80 тысяч вопросов. Причем, чем больше вопросов ему задают, тем быстрее он обучается.

Интеллектуальный помощник помогает получить актуальную информацию и отвечает на вопросы граждан. Он активно учится и уже разбирается не только в налогах физических лиц, но и в особенностях государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, налогообложении самозанятых граждан, может предоставить информацию о мерах поддержки бизнеса, реализованных налоговой службой.

Также он может записать на прием в ИФНС.

По материалам с сайта ФНС.