Выплаты работникам за вынужденный простой из-за коронавируса облагаются НДФЛ и взносами

Выплаты работникам, произведенные за период простоя не по вине работодателя и работников, облагаются НДФЛ и страховыми взносами. Такой вывод сделал Минфин в письме № 03-04-05/74451 от 25.08.2020 г.

Такие выплаты не могут признаваться компенсационными выплатами, поскольку не направлены на возмещение расходов работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.

При этом в перечне не облагаемых страховыми взносами сумм, указанных в статье 422 НК РФ, выплат за простой нет.

Таким образом, оплата организацией времени вынужденного простоя на основании положений подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений. НДФЛ тоже необходимо удержать.