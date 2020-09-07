Главе налоговой службы сегодня 45 лет. Поздравлять будем?

Сегодня 45-летие празднует глава ФНС Даниил Егоров. Главой службы он стал в январе, после того, как Михаил Мишустин ушел на повышение и стал премьер-министром.

На «Клерке» подробно писали, кем был ранее нынешний руководитель налоговой службы. По образованию юрист, закончил РУДН. На пути к руководству основная задача была — работа с налоговыми проверками.

Кстати, 2 июня Егоров давал интересное интервью в программе Познера, об этом на «Клерке» тоже писали. Там он несколько раз указывал, что налоговая служба — это в первую очередь сервисная служба. И налогоплательщик должен понимать и видеть, куда тратятся его налоги. И получать соответствующий уровень сервиса.

А на вопрос Познера, как он относится к тому, что налоговиков никто не любит, ответил так:

«Я не меряю категориями „любят, не любят“. Для меня важнее, чтобы понимали».

В любом случае, поздравляем! И надеемся, что инспекции все-таки будут работать лучше, а не так, как происходит сейчас. Когда компания, которой дана отсрочка до 30 октября по уплате налога на прибыль постановлением главы региона, столкнулась с тем, что с нее требуют уплату налога уже сейчас, а чтобы уплатила — блокируют на счете требуемую сумму.

Кстати, на официальном сайте ФНС, руководителя поздравить никто не удосужился.