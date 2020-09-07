❗️Скандал. Налоговики требуют уплату налогов, хотя у бизнеса есть отсрочка из-за пандемии до 30 октября

Малый и средний бизнес имеет право на отсрочку по уплате налогов, однако налоговая допускает вопиющие нарушения — требует уплатить налоги уже сейчас. И не просто требует, а блокирует расчетные счета.

Право на отсрочку имеют не только пострадавшие компании. В регионах главы могут сами выбирать, кому дать отсрочку. В данном случае постановлением губернатора Краснодарского края № 344 от 16.06.2020 дана отсрочка по уплате налога до 30 октября включительно:

«Налог на имущество организаций, налог, предусмотренный специальным налоговым режимом, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 18 НК, за налоговый период 2019 года — до 30 октября 2020 г. (включительно)».

В пятницу на «Клерке» писали про проблемы с налоговой в Краснодаре — требуют недоимку, хотя компания имеет право на отсрочку по уплате, а после — заблокировали счет. И вот продолжение истории.

Как оказалось, мытарства не закончены. Далее со слов пострадавших.

«История с блокировками не закончилась. Несмотря на то, что на решение о блокировке средств на счете был направлен ответ с обоснованным требованием его отзыва, блокировка все-таки прилетела — в пятницу вечером после окончания рабочего дня. Сегодня отправили новое письмо — просим решение все-таки отозвать и блокировку снять, обещаем пожаловаться в краевое управление и центральный аппарат ФНС. Пока не отозвали, но посмотрим, что будет».

А заодно прилетело требование и по другой компании.

«В субботу прилетел тот же набор по другому юрлицу — одно решение о взыскании и два решения о приостановлении. Территориальная налоговая другая, а тема все та же: взыскивают налог, по которому срок уплаты постановлением губернатора края установлен 30 октября. Поддержка бизнеса, что тут сказать».

Повторимся, налоговики там рассылают подобное массово, они это сами говорили, да и люди из других компаний подтверждают о прилете «писем счастья».

Замечено в ИФНС 2309, 2310 и 2302.

А вот комментарий от бывшего главы УФНС по Владимирской области, руководителя проекта «Аналогия — Азбука налоговой безопасности» Сергея Кошелева:

«Скорее всего, одни девочки и мальчики не поменяли даты в справочниках АИС Налога, а другие нажали на печать и рассылку (или техпроцесс был настроен автоматом). А те, кто должен был это контролировать (начальники) — все в отпусках».

Поверим в очередной сбой ПО налоговой?