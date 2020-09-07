Организации и ИП смогут платить налоги одной платежкой

Минфин подготовил законопроект, который даст право организациям и ИП уплачивать налоги одной платежкой.

Изменения будут внесены в статью 451 Налогового кодекса, которая сейчас называется «Единый налоговый платеж физического лица». Такой платеж предложено сделать для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Единый налоговый платеж для физлиц появился в 2018 году. Он работает по принципу электронного кошелька, когда налогоплательщик пополняет его заранее, а налоговые органы в установленный срок производят списание.

В пояснительной записке к проекту написано, что налогоплательщики смогут уплачивать налоги, торговый сбор и страховые взносы одним платёжным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и др. данных. При этом налоговый орган самостоятельно произведет зачет перечисленных денежных средств в счет имеющихся у плательщика обязательств.

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Единый налоговый платеж будет добровольным, т.е. у юрлиц и ИП сохранится право платить налоги и взносы отдельными платежными документами.

Зачет суммы единого налогового платежа в счет уплаты налогов (взносов) будет осуществляться не ранее пяти дней, но не позднее десяти дней со дня установленного срока уплаты, последовательно начиная с меньшей суммы налога (сбора, страховых взносов).

Остаток средств на таком «кошельке» можно будет вернуть.

Предложенный механизм создаст более комфортные условия для бизнеса, считают авторы проекта.