Евро на торгах сегодня превысил отметку в 90 рублей

Сегодня курс евро на торгах превысил 90 рублей впервые с 2016 года. Когда ожидать пересечения отметки в 100 рублей?

Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,1125 руб., подорожав на 68 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 73,74 копейки — до 82,38 рубля.

Как пишет «Интерфакс», рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда.

Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения антироссийских санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.

Кстати говоря, состояние оппозиционера Навального улучшилось, его вывели из искусственнной комы. Повлияет ли это на курсы валют завтра?