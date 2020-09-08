С 1 февраля 2021 года для ИП изменится список обязательных реквизитов кассового чека

С 1 февраля 2021 года для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится список обязательных реквизитов кассового чека.

Отсрочка до этой даты была установлена статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Она позволяет не указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг) и их количество. Для всех организаций и ИП на ОСНО такой реквизит чека обязателен давно.

Напомним, что за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках могут оштрафовать по п.3. ст.14.5 КоАП. Штраф для должностного лица составит 1500-3000 рублей, для индивидуального предпринимателя и организации — от 5000 до 10000 рублей.