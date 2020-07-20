Налоговики получат новые полномочия по проверкам ККТ. Проект закона уже готов

В Налоговый кодекс перенесут все правила применения ККТ, а так же санкции по нарушениям в этой сфере. Проекты с поправками в НК и КоАП опубликованы для обсуждения.

Про то, что из Кодекса администратиных правонарушений уберут кассовые нарушения, мы уже писали ранее. В КоАП останется только ответственность операторов фискальных данных.

В Налоговый кодекс перепишут закон 54-ФЗ, а налоговая получит новые полномочия по контролю, следует из проекта, опубликованного для обсуждения в прошедшую пятницу. Подробности в статье Подглядывать, подслушивать, мониторить: новый законопроект о том, как налоговики будут проверять расчеты через ККТ.