Как снять отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении директора?

В ЕГРЮЛ по компании стоит отметка о недостоверности сведений. Причем, на директора, он же единственный участник. Как снять эту отметку?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У ООО появилась запись о недостоверности сведений о должностном лице. Единственный участник является директором. Как заполнить лист(ы) К формы Р14001 чтобы снять сведения о недостоверности? Может кто сталкивался с этим...».

Как она там появилась, интересно? Сходил неудачно в налоговую, или наоборот идти отказался?

Вот что пишут в комментариях:

«Как вариант, указать новые данные по директору, например, новый телефон. Должно пройти, но сам не пробовал. А так, надо интересоваться в налоговой, откуда дровишки, просто так такая отметка не появляется, значит был протокол допроса, например или форма 34,38. Это серьезное дело и не факт, что через форму Р14001 вы снимете отметку. Ну и еще есть вариант. Назначить Петрова на неделю, потом уволить и назначить снова Иванова».

Автор пишет:

«По горячей линии налоговой сказали переназначить директора соответственно решение и форма 14001».

Кто-то опытом поделился:

«Мы заполнили полностью листы на руководителя и учредителя (так как он один и руководитель и учредитель). Никаких решений не прикладывали, но нужен протокол допроса из налоговой, где стоит организация на учете. Так как сразу протокол не приложили, приостановили регистрацию, донесли протокол и в ЕГРЮЛ исчезла запись о недостоверности. Все это происходило в 15 налоговой СПб».

У автора спросили:

«Он только в одном Обществе директор и учредитель? если нет то сначала нужна форма 38001, у нас был директором в фирме банкроте и на основании этого попал везде, мы писали возражения и потом 14001».

Автор ответила, что он только в одном обществе директор.

Вообще, стоит идти в территорию и выяснять происхождение отметки. И оттуда уже планировать дальнейшие действия.