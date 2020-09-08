Предлагают обязать ПФР выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии

В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.

Таким пенсионерам с заниженной пенсией ПФР будет выплачивать компенсацию.

Отметим, сейчас в случаях ошибок ПФР доплачивает пенсионерам, но о начислении процентов на сумму долга речь не идет.

Размер процентов будет определяться ключевой ставкой ЦБ.

Авторы проекта – депутаты от «Справедливой России».

Сергей Миронов заявил: «Наказывать фонд и его сотрудников нужно рублём. За недоначисленные пенсионные выплаты пенсионерам нужно выплачивать компенсацию».

Напомним, недавно Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки ПФР. Аудиторы выявили многочисленные случаи недоплаты пенсий.