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Налоговики отменили взыскание налога, признав отсрочку. Но деньги все равно списали и счет не разблокировали

Налоговики отменили взыскание налога, прислали письмо с извинениями за доставленные неудобства, но блокировка так и висит. И да, деньги в счет налога уже списаны.

Это все в продолжение истории с компанией, которую заставили уплатить налог, хотя еще два месяца была положена региональная отсрочка.

Вот что прислали в итоге налоговики:

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А вот что с утра было на расчетном счете:

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Блокировка висит, хотя деньги уже списали. Как это вообще может коррелировать с тем, что "Инспекцией меры принудительного взыскания отменены"? Или опять спишут на какой-нибудь сбой?

P.S.: Блокировку налоговики со счета сняли. И на том спасибо, как говорится.

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