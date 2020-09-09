Замглавы Минэнерго задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан после допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом пишет «Интерфакс».
«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — пишет издание.
До этого прошли обыски у Тихонова, Кожуховского и других чиновников.
«Утром сотрудники СКР и управления „П“ (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом — их оформили как неотложные следственные действия», — пишет издание.
Не самая типичная статья для чиновников столь крупного ранга. Хотя, мошенничество могут инкриминировать, когда чиновник, скажем так, принял благодарность от просителя, но ничего за это не сделал. Вполне возможно, статью еще переквалифицируют.