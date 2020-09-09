Требование по встречке сразу по 11 контрагентам. Бюджету нужны деньги!

Требования по встречкам от налоговиков, причем сразу по 11 контрагентам! Бухгалтеры уже за сердце хватаются, как видят уведомления.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Чтоб жизнь малиной не казалась! Сразу две встречки! Одна ещё ничего... А вот вторая сразу по 11-ти контрагентам! И период запроса в обоих с 2016 по 2018 гг.».
Вот что пишут в комментариях:
«А я прям в холодный пот вечно от этих уведомлений».
На это отвечают:
«Ага, у меня тоже всегда нервяк! Сегодня прислали требование — открываю... Они таким образом наконец-то выполнили зачет аж от 01.07.2020! После того как я жалобу написала и вот зачет они вложили в требование!».
Еще пишут:
«Массовые запросы идут. Бюджет надо пополнять».
И еще:
«День через день требование...».
Вот еще:
«Извините, как это сразу－по 11 контрагентам？У меня один, но требуют все, прям с начала договорных отношений».
В общем, все для наполняемости бюджета.