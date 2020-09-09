Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Требование по встречке сразу по 11 контрагентам. Бюджету нужны деньги!

Требования по встречкам от налоговиков, причем сразу по 11 контрагентам! Бухгалтеры уже за сердце хватаются, как видят уведомления.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Чтоб жизнь малиной не казалась! Сразу две встречки! Одна ещё ничего... А вот вторая сразу по 11-ти контрагентам! И период запроса в обоих с 2016 по 2018 гг.».

встр

Вот что пишут в комментариях:

«А я прям в холодный пот вечно от этих уведомлений».

На это отвечают:

«Ага, у меня тоже всегда нервяк! Сегодня прислали требование — открываю... Они таким образом наконец-то выполнили зачет аж от 01.07.2020! После того как я жалобу написала и вот зачет они вложили в требование!».

Еще пишут:

«Массовые запросы идут. Бюджет надо пополнять».

И еще:

«День через день требование...».

Вот еще:

«Извините, как это сразу－по 11 контрагентам？У меня один, но требуют все, прям с начала договорных отношений».

В общем, все для наполняемости бюджета.

📌 Реклама
📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама