Появился новый вид страховки — от потери работы. Но получить её будет нелегко

Чтобы оживить рынок страхования от потери работы, просевший за время коронакризиса, бизнес подготовил новые продукты.

Теперь в России можно будет защититься от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока, рассказали «Известиям» в крупнейших страховых компаниях.

Страховки от потери работы стоят от 2 тыс. рублей на год и делятся на три типа. Первый — это дополнительная защита, которую банк предложит при оформлении ипотечного или автокредита. Второй — это покрытие, «зашитое» в полис накопительного страхования жизни. Третий — полис, который можно купить на случай недобровольного увольнения.

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Подобная страховка предусматривает компенсацию, как правило, в течение 3–6 месяцев, если держатель полиса теряет работу. Если покрытие покупалось при оформлении ипотеки, возмещение будет совпадать с ежемесячными платежами по кредиту. Если речь о самостоятельном продукте, то выплаты будут прописаны в договоре — они могут составлять, например, 25 тыс. или 50 тыс. в месяц.

Но в реальности все не так красиво. Чтобы получить компенсацию, мало вынужденно потерять работу, нужно также выполнить несколько условий, рассказали «Известиям» представители страховых компаний. Например, на страховое возмещение можно претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из Службы занятости населения.

Кроме того обычно сотрудник и работодатель ищут компромисс, чтобы завершить отношения по соглашению сторон или путем добровольного увольнения, говорят эксперты. При таком сценарии страховой случай может и не наступить.