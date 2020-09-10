При неработающей матери отец может оформить отпуск по уходу за ребенком сразу после его рождения

Ситуация: Мать новорожденного — безработная. Поэтому больничный лист в женской консультации она не брала. Все равно его никто не оплатит.

Отпуск по уходу за ребенком и пособие пожелал оформить на себя работающий отец ребенка. Однако бухгалтер организации воспротивилась, аргументируя тем, что с даты рождения ребенка не прошло еще 70 дней, а значит мать все еще находится в отпуске по беременности и родам.

Разъяснения по этой ситуации дали в отделении ФСС по Липецкой области.

Там пояснили, что матери ребенка следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) за справкой о том, что она не получает пособие по уходу за ребенком.

С данной справкой, а также с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и выплате соответствующего пособия, свидетельством о рождении ребенка отцу следует обратиться к своему работодателю.

Работодатель в данном случае не вправе отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком с даты, указанной в заявлении.