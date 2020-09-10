Требования в сфере труда систематизируют. Попытка №2

Сегодня на федеральном портале проектов НПА опубликовано уведомление Минтруда о разработке поправок в ТК в части систематизации обязательных требований в сфере трудовых отношений и нормативного правового регулирования трудовых отношений.

Текст проекта пока не опубликован.

Однако несколько дней назад Минтруд уже выкладывал этот же проект с текстом. Мы писали о нем.

В ТК появится новый раздел: «Раздел XII.1. Обязательные требования в сфере труда».

Сегодня ведомство вновь вернулось на исходную точку и заявило о начале подготовки данного проекта.

Поясним, зачем все это надо. В разработке находится другой проект — «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», который предусматривает систематизацию законодательных требований.

Эта норма является новеллой правового регулирования, которая, не вводя новых обязательных требований, устанавливает возможность их систематизации по группам, обеспечивая тем самым правовую определенность и системность правового регулирования.

То есть в ТК все требования пропишут в одном месте — в новой главе.