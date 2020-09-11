Мораторий на проверки продлят до конца 2021 года, но только для малого бизнеса. Новый повод дробиться?

Мораторий на плановые проверки бизнеса собираются продлевать до конца 2021 года. Правда, поблажка будет только для малого бизнеса.

Соответствующий проект поправок готовит Минэкономразвития, пишут «Известия».

На данный момент действует запрет на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2020 года.

За счет этого существенно сократились объемы контрольно-ревизионной деятельности, сообщил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

«За полгода 2020-го было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019-го. Если в первые месяцы моратория количество проверок и вовсе достигло исторического минимума, то сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений», — заявил он.

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На следующий год мораторий хотят продлить только для малых предприятий — с доходом до 800 млн руб., и численностью до 100 человек. Но на налоговые проверки это не распространяется. Они будут для всех без исключения.

«Для среднего бизнеса мораторий на проверки критично важен, и его отсутствие создаст дополнительный барьер для роста и развития таких компаний. Средним фирмам и так тяжелее — они не имеют право на упрощенный режим налогообложения, а давать преимущество только из-за размера несправедливо», — отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

А значит, появится очередной повод для дробления бизнеса — еще и для того, чтобы уменьшить количество проверок.