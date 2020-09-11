Налоговики пугают выездной проверкой из-за ликвидированного в прошлом году контрагента

Налоговики год проверяли документы по контрагенту, который в прошлом году ликвидировался. Теперь требуют снять НДС и пугают выездной проверкой. Как с этим быть?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«ИФНС запрашивала по ст. 93.1 документы по нашему поставщику, вся история тянулась больше года, вызывали на допросы и гендира, и второго учредителя и водителей, чтобы выяснить достоверность сделки. Неделю назад вызывают опять директора и просят снять НДС за 2. кв.2017, мол поставщик однодневка и сдавайте уточнёнку и доплачиваете. А мы с этим поставщиком работали с 2014 года по 2018. А в 2019 он ликвидировался. Грозят выездной за 3 года, если не уберём этот вычет. Вот сидим думаем, может у кого был опыт по таким ситуациям, хотелось бы узнать ваше мнение коллеги».В комментариях сразу же спросили:
«Декларации у поставщика обнулены или нет? Сведения о директоре до ликвидации достоверны? И ликвидация ли? Или исключение по инициативе ИФНС?».Автор пишет, что именно добровольная ликвидация, в соответствии с законом.
Еще пишут:
«Стандартная ситуация. Манипуляции и угрозы. Пишите жалобу в центральный аппарат. Выездные отменены до конца года, а в 2021 ваш 17 выходит из диапазона проверки».И еще:
«В вашем случае это психологический приём налоговиков. Сейчас у них действительно два пути — получить деньги добровольно или прийти с проверкой, что более проблематично. А потом вы вполне сможете оспорить их решение. Возможно, что для этого есть все шансы. Но надо знать ситуацию и смотреть ваши документы».Вот еще: