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Налоговики пугают выездной проверкой из-за ликвидированного в прошлом году контрагента

Налоговики год проверяли документы по контрагенту, который в прошлом году ликвидировался. Теперь требуют снять НДС и пугают выездной проверкой. Как с этим быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИФНС запрашивала по ст. 93.1 документы по нашему поставщику, вся история тянулась больше года, вызывали на допросы и гендира, и второго учредителя и водителей, чтобы выяснить достоверность сделки. Неделю назад вызывают опять директора и просят снять НДС за 2. кв.2017, мол поставщик однодневка и сдавайте уточнёнку и доплачиваете. А мы с этим поставщиком работали с 2014 года по 2018. А в 2019 он ликвидировался. Грозят выездной за 3 года, если не уберём этот вычет. Вот сидим думаем, может у кого был опыт по таким ситуациям, хотелось бы узнать ваше мнение коллеги».

В комментариях сразу же спросили:

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«Декларации у поставщика обнулены или нет? Сведения о директоре до ликвидации достоверны? И ликвидация ли? Или исключение по инициативе ИФНС?».

Автор пишет, что именно добровольная ликвидация, в соответствии с законом.

Еще пишут:

«Стандартная ситуация. Манипуляции и угрозы. Пишите жалобу в центральный аппарат. Выездные отменены до конца года, а в 2021 ваш 17 выходит из диапазона проверки».

И еще:

«В вашем случае это психологический приём налоговиков. Сейчас у них действительно два пути — получить деньги добровольно или прийти с проверкой, что более проблематично. А потом вы вполне сможете оспорить их решение. Возможно, что для этого есть все шансы. Но надо знать ситуацию и смотреть ваши документы».

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«Ситуация стандартная [скажу за Москву и МО]. Очень важно в такой ситуации максимально загрузить налоговый орган своей позицией, документами, подтверждающими реальность сделки и подробными пояснениями. Очень часто это просто пугалки, но не стоит игнорировать такие ситуации. Всегда обращайте внимание на то, что интересует налоговый орган. Обкладывайтесь документами и позицией. Иногда эти пугалки действительно заканчиваются ВНП. Причём по Москве сейчас команда назначать тематические выездные налоговые проверки. Буквально на днях порог назначения тематики по Москве снижен, и её будут назначать при выявлении проблемного НДС на сумму 4 млн рублей. Но и без сбора доказухи ее с большой долей вероятности не назначат. Налоговому органу нужно сначала всё отработать, показать фиктивность сделки».

Поделились опытом:

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«Была такая ситуация. Тоже манипулировала налоговая. Вызывала несколько раз ген.директора. Собирали им пакет документов, что всё проверили, договор в порядке, услуги фактически оказаны. Через полгода затихли».

И:

«У нас сейчас такая фигня — 3 кв. 2017 г. В декабре вызывали, мол однодневка, прислали требование. Мы взяли налогового адвоката, который написал ответ на требование- уточнилась налоговая, но не до конца. Мы им опять — утроняйтесь... Притихли. Сейчас опять — вводная поменялась, убирайте НДС. Мы отказались, ждем требование. Выездной пугают — это только их устрашения. Ни одна выездная не пойдет, если не будут на 1000% уверены что возьмут начисления и у них свои планы, и аналитический отдел они точно слушать не будут... Так что ждем... Неделя прошла, пока ничего не прислали...».

Вполне возможно, и тут стоит обратиться к налоговому юристу или адвокату.

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