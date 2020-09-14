Налоговики и суд единогласно не признали прощенный долг вкладом в имущество компании

Суд признал законным включение во внереализационный доход налогоплательщика суммы прощенного материнской компанией долга. Налогоплательщик настаивал на применении льготы пп. 11 п. 1 ст. 251 НК.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал правомерным решение налогового органа о включении в состав внереализационных доходов суммы долга, который налогоплательщику простила его материнская компания. Налогоплательщик настаивал на применении к сумме прощенного долга предусмотренной пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса льготы (вклад в имущество дочерней компании).
Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС № 19 по Санкт-Петербургу по результатам камеральной проверки уплаты налога на прибыль за 2018 год доначислила АО «Металлургический завод «Петросталь» 252,1 млн рублей — налог на прибыль, пени и штраф.
МЗ «Петросталь» безуспешно обжаловал это решение в Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу, после чего пошла в суд.