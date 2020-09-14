Налоговики и суд единогласно не признали прощенный долг вкладом в имущество компании

Суд признал законным включение во внереализационный доход налогоплательщика суммы прощенного материнской компанией долга. Налогоплательщик настаивал на применении льготы пп. 11 п. 1 ст. 251 НК.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал правомерным решение налогового органа о включении в состав внереализационных доходов суммы долга, который налогоплательщику простила его материнская компания. Налогоплательщик настаивал на применении к сумме прощенного долга предусмотренной пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса льготы (вклад в имущество дочерней компании).

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС № 19 по Санкт-Петербургу по результатам камеральной проверки уплаты налога на прибыль за 2018 год доначислила АО «Металлургический завод «Петросталь» 252,1 млн рублей — налог на прибыль, пени и штраф.

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МЗ «Петросталь» безуспешно обжаловал это решение в Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу, после чего пошла в суд.

Доводы налогового органа

МИФНС пришла к выводу, что в результате утверждения определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2018 по делу №А56-52674/2014 мирового соглашения кредиторская задолженность перед ПАО «Кировский завод» в сумме 2,1 млрд рублей, признанная прощенным долгом, у МЗ «Петросталь» стала внереализационным доходом на основании п. 18 ст. 250 НК РФ. Она подлежит отражению в бухгалтерском и налоговом учете. А значит МЗ «Петросталь» неправомерно применил льготу, предусмотренную пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Обстоятельства налоговой проверки

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В ходе проверки уточненной налоговой декларации МИФНС запросила у МЗ «Петросталь» пояснения по вопросу не отражения во внереализационных доходах скидки в размере 74.52 % с суммы кредиторской задолженности, числящейся перед ОАО «Кировский Завод», предусмотренного утвержденным мировым соглашением определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2018 по делу №А56-52674/2014.