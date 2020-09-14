Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики и суд единогласно не признали прощенный долг вкладом в имущество компании

Суд признал законным включение во внереализационный доход налогоплательщика суммы прощенного материнской компанией долга. Налогоплательщик настаивал на применении льготы пп. 11 п. 1 ст. 251 НК.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал правомерным решение налогового органа о включении в состав внереализационных доходов суммы долга, который налогоплательщику простила его материнская компания. Налогоплательщик настаивал на применении к сумме прощенного долга предусмотренной пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса льготы (вклад в имущество дочерней компании).

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС № 19 по Санкт-Петербургу по результатам камеральной проверки уплаты налога на прибыль за 2018 год доначислила АО «Металлургический завод «Петросталь» 252,1 млн рублей — налог на прибыль, пени и штраф.

📌 Реклама

МЗ «Петросталь» безуспешно обжаловал это решение в Управлении ФНС России по Санкт-Петербургу, после чего пошла в суд.

Доводы налогового органа

МИФНС пришла к выводу, что в результате утверждения определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2018 по делу №А56-52674/2014 мирового соглашения кредиторская задолженность перед ПАО «Кировский завод» в сумме 2,1 млрд рублей, признанная прощенным долгом, у МЗ «Петросталь» стала внереализационным доходом на основании п. 18 ст. 250 НК РФ. Она подлежит отражению в бухгалтерском и налоговом учете. А значит МЗ «Петросталь» неправомерно применил льготу, предусмотренную пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Обстоятельства налоговой проверки

В ходе проверки уточненной налоговой декларации МИФНС запросила у МЗ «Петросталь» пояснения по вопросу не отражения во внереализационных доходах скидки в размере 74.52 % с суммы кредиторской задолженности, числящейся перед ОАО «Кировский Завод», предусмотренного утвержденным мировым соглашением определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2018 по делу №А56-52674/2014.
КАМИН
50 тысяч лучшему расчётчику зарплаты России
Приглашаем всех, кто хорошо знает расчёт зарплаты принять участие в конкурсе
Узнать больше
Реклама на Клерке

Из пояснений налогоплательщика было установлено, что по мировому соглашению, заключенному в рамках дела №А56-52674/2014 (дело о банкротстве МЗ «Петросталь»), ПАО «Кировский Завод» как единственный акционер МЗ «Петросталь» простил тому кредиторскую задолженность в размере 2,8 млн рублей. Налогоплательщик при подаче декларации исходил из того, что эта сумма долга не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку является имуществом, безвозмездно полученным от материнской компании — ПАО «Кировский Завод». Поэтому компания не включила ее в состав внереализационных доходов 2018 года, ссылаясь на пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.

На что налоговый орган указал, что в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы только в виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно, в том числе от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) передающей организации.

📌 Реклама

А в силу пп. 2 ст. 38 НК РФ под имуществом в Налоговом кодексе понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Если в конкретных статьях ч. 2 НК РФ, регулирующих налогообложение операций, связанных с имуществом, нет специальной оговорки относительно имущественных прав, то указанные статьи не распространяют свое действие на имущественные права. Поскольку положения пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ не содержат такой специальной оговорки, к рассматриваемой ситуации данная норма неприменима, так как относится только к передаче имущества, но не имущественных прав, заключили в МИФНС.

Позиция АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Арбитражный суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения заявления налогоплательщика.

📌 Реклама

По мнению суда, сделка между АО «МЗ «Петросталь» и ПАО «Кировский Завод» не носила безвозмездный характер, что подтверждается действиями самой материнской компании. ПАО «Кировский Завод» отразило сумму прощеного долга во внереализационных расходах в уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2018 год, а также пояснило, что прощение долга является ничем иным как итогом комплекса мер, направленных на взыскание с должника непогашенной задолженности в судебном порядке. Также суд сослался на материалы камеральной проверки и выводе МИФНС из них об отсутствии волеизъявления ПАО «Кировский Завод» по пополнению (вложению) в имущество получающей стороны. Суд пришел к выводу, что налогоплательщик самостоятельно квалифицировал сумму прощенного долга как вклад в имущество без волеизъявления ПАО «Кировский завод».
Интернет-бухгалтерия «Моё дело»
Как работает налог на добавленную стоимость
Просто и с примерами о втором по сложности налоге в России
Узнать больше
Реклама на Клерке

«Как следует из обстоятельств банкротного дела, ПАО «Кировский завод» включился в реестр кредиторов в отношении должника и квалифицировал обязательства АО «МЗ „Петросталь“ исключительно как кредиторскую задолженность», — говорится в решении суда.

По мнению АС СП и Ленинградской области, мировое соглашение содержит условие о погашении части долга МЗ «Петросталь» перед конкурсными кредиторами в размере 74,25%. Такое погашение, с точки зрения гражданского законодательства, является прощением долга (ст. 415 Гражданского кодекса РФ). «Списание задолженности по мировому соглашению также производится в целях восстановления платежеспособности должника и обеспечения возврата оставшихся 25.75% имеющихся у него долгов. Следовательно, такое списание долга со стороны кредиторов не может рассматриваться как дарение», — подчеркнул суд. Кроме того, суд учел, что при прощении долга МЗ «Петросталь» отсутствовал факт передачи денежных средств от АО «Кировский Завод».

📌 Реклама

Интересен вывод суда о том, что с экономической точки зрения ПАО «Кировский завод» и МЗ «Петросталь» составляют единый хозяйствующий субъект.

«Фактически организации совершая данные операции вывели налогооблагаемую базу из под налогообложения: со стороны АО «МЗ „Петросталь“ посредством не включения суммы прощенного долга в доход как безвозмездно полученного от материнской компании имущества. Со стороны ПАО „Кировский завод“ посредством учета суммы „скидки с долга“ по мировому соглашению во внереализационных расходах, квалифицированной как „скидка с долга“ на возмездной основе», — отметил суд.

Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, несогласованность действий материнской организации (кредитора) и дочерней (должника) по отражению прощеного долга, совершенного в рамках дела о банкротстве, для целей налогообложения явилась одним из основных обстоятельств, подтверждающих неправомерность квалификации налогоплательщиком прощения долга в качестве дохода, не учитываемого при определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль.

📌 Реклама

«Так, материнская организация, своими действиями указала на отсутствие характера безвозмездности сделки: отразила в налоговой декларации прощеный долг в качестве внереализационных расходов, а включившись в реестр требований кредиторов дочерней компании, квалифицировала ее обязательства как кредиторскую задолженность. Суд, поддерживая позицию налогового органа, указал, что прощение долга не может рассматриваться в качестве безвозмездно полученного имущества по причине отсутствия самого факта передачи имущества; а также не усмотрел в сделке намерения материнской организации осуществить пополнение в имущество получающей стороны. Таким образом, совершив указанные действия, материнская и дочерняя организации, составляющие единый хозяйствующий комплекс, фактически вывели налогооблагаемую базу из-под налогообложения, что опосредовало правомерное привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности», — считает юрист.

Дело: А56-19937/2020.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама