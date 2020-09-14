Проценты по вкладу за 2020 год тоже обложат НДФЛ?

С 1 января 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 102-ФЗ от 01.04.2020, согласно которому проценты по вкладам будут облагаться НДФЛ при превышении определенного предела.
Как считать налог на проценты по вкладам: примерВ Ассоциации российских банков выразили обеспокоенность по поводу некоторых нюансов, которые в законе четко не прописаны.
Речь идет о вкладах, по условиям которых все проценты зачисляются единовременно сразу за весь период действия. То есть в 2021 году люди получат проценты, которые фактически начислены за 2020 год.
По мнению АРБ, раз процентные доходы по вкладам начнут облагаться налогом только с 2021 года, то данная мера не должна касаться процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
Так, если вклад начал действовать до 2021 года, а закончится в 2021 году, то может возникнуть риск, что на проценты, причитающиеся за период до 2021 года и не подлежащие налогообложению, также будет начислен налог, поскольку проценты будут фактически начислены и выплачены единовременно, сразу за весь период действия договора вклада в 2021 году.Принимая во внимание как необходимость защиты интересов вкладчиков, так и важность снижения регуляторных рисков банков, Ассоциация обратилась в Минфин с просьбой предоставить официальное разъяснение.
Между тем отметим, что недавно Минфин выпустил письмо № 03-04-06/74320 от 25.08.2020, в котором говорится, что доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ за тот налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены.