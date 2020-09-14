Проценты по вкладу за 2020 год тоже обложат НДФЛ?

С 1 января 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 102-ФЗ от 01.04.2020, согласно которому проценты по вкладам будут облагаться НДФЛ при превышении определенного предела.

В Ассоциации российских банков выразили обеспокоенность по поводу некоторых нюансов, которые в законе четко не прописаны.

Речь идет о вкладах, по условиям которых все проценты зачисляются единовременно сразу за весь период действия. То есть в 2021 году люди получат проценты, которые фактически начислены за 2020 год.

По мнению АРБ, раз процентные доходы по вкладам начнут облагаться налогом только с 2021 года, то данная мера не должна касаться процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.

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Так, если вклад начал действовать до 2021 года, а закончится в 2021 году, то может возникнуть риск, что на проценты, причитающиеся за период до 2021 года и не подлежащие налогообложению, также будет начислен налог, поскольку проценты будут фактически начислены и выплачены единовременно, сразу за весь период действия договора вклада в 2021 году.

Принимая во внимание как необходимость защиты интересов вкладчиков, так и важность снижения регуляторных рисков банков, Ассоциация обратилась в Минфин с просьбой предоставить официальное разъяснение.