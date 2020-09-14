Налоговики требуют убрать вычет по НДС из-за спорного контрагента, пугают ВНП

Ситуация с налоговиками, когда угрожают ВНП, а до этого мурыжили год по спорному контрагенту. Причем, на размышления дали 7 дней.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая просит убрать вычет по спорному контрагенту по НДС за 2 кв. 2018 года, в противном случае обещали инициировать ВНП, дали 7 дней на принятие решения. До этого целый год закидывали требованиями по этому периоду, вызовы в налоговую, допросы, расспросы... В последний раз был допрос с представителями УЭБиПК, вели себя нагло и по-хамски, практически в открытую угрожали. Контрагент действительно спорный и не очень добросовестным оказался, хотя с нашей стороны все обязательства исполнены, но налоговую это не волнует конечно, за проблемы поставщиков отвечает покупатель. Как считаете, есть ли шансы в таких условиях что-то доказать, ну ведь в действительности же мы не можем контролировать работу своих поставщиков, в том числе в части уплаты налогов».

Вообще, в данном случае стоит найти хорошего налогового адвоката.

Вот что пишут в комментариях:

«У нас была такая же картина. Отстали и до проверки не дошли. Но у каждого случай индивидуальный. Рекомендую вам обсудить с юристами ( спецами по налогам и судам)».

Автор немного дополняет:

«В налоговой сказали, что другой покупатель согласился добровольно уточниться и уплатить НДС, мой руководитель позже узнавал, так ли это и выяснилось, что те действительно уплатили добровольно, но к ним все равно пришли с ВНП».

Кто-то поделились своим опытом:

«Нас тоже вызывали несколько раз. Но стоило директору прийти в налоговую с юристом, все сразу прекратилось».

И снова советуют юриста:

«Оцените максимально свои риски... Если максимально уверены, то настаивайте на своём, потому как если сейчас пойдёте на поводу, будут дальше прогибать. Но каждый случай индивидуален. Консультацию с налоговым юристам Вам посоветую».

Еще советуют:

«Посмотрите вот это решение Верховного суда (Определение от 14 мая 2020 года № 307-ЭС19-27597). Там четко сказано, что если продавец не уплатил НДС, это ещё не значит, что покупатель не может его взять к возмещению. А ещё нужно действовать из того, что сделка реально была».

Однако, юрист там однозначно нужен.