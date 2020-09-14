У ИП требуют уплатить налог, хотя уже все уплачено. Сбой или пополнение бюджета?

У ИП все налоги за прошлый год уплачены, все посчитано и сверено. Даже небольшая переплата есть. И тут прилетает требование на внушительную сумму. Это что, новый способ восполнения бюджета?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП на УСН. Налоги и взносы за 2019 уплачены в срок копейка в копейку. Декларация (камералка) в стадии обработки, по ОПС еще висит переплата по прошлому году больше размера взноса 1%. И вдруг прилетает требование доплатить по УСН кругленькую сумму. Причем не бьет эта сумма ни с какими платежами. Я одна такая несчастливая? Как быть?».

Причем, как дальше выясняется в комментариях, все сверено, пересчитано, уплачено вовремя.

Вот что в комментариях посоветовали:

«От программы налоговой можно сейчас чего угодно ожидать, так что надо ехать разбираться. Или хотя бы попробовать дозвониться инспектору, телефон должен быть в требовании».

Вот еще пишут:

«Сумма в требовании должна отображаться в Выписке по налогам. Есть у вас такая сумма в Выписке или в Справке? Если нет, то пишите в налоговую, что на основании Справки по расчетам налогов нет долгов по уплате налогов, прошу пояснить, откуда взялась недоплата. Я каждый месяц заказываю Справки по расчетам. Тоже не было долгов. Тоже пришло Требование, а в Справке везде переплата. Жду ответа налоговой».

И еще:

«Надо справку получить. Не на тот ОКТМО, скорее всего, попало. У меня сейчас точно такая же ситуация. За 2018 г: декларация сдана, всё уплачено в сроки. И вдруг прилетает требование об уплате этого усн за 2018 г. В полной мере. Заказываю справку — а там начисление на одном ОКТМО, оплата на другом, то есть, по одному ОКТМО переплата по другому недоимка. При чем, платёжка заполнена верно. Пишу письма, звоню — результат нулевой. Следом блокируют счёт. Поехала в налоговую, потрясла там бумажками, поскандалила. Долг при мне перекинули. Жду разблокировку».

В общем, налоговики обычно это объясняют «программным сбоем». А по факту, видимо, из разряда «не прокатило».