МРОТ может стать почасовым

В российском трудовом законодательстве может появиться понятие минимального размера часовой ставки оплаты труда.

Такое предложение содержится в проекте Генерального соглашения между Правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы.

Сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу.

В документе говорится, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».

Данное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), пишут «Известия»

В пресс-службе Минтруда заявили, что ведомство готово обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки.

📌 Реклама

При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам.

Пока не известно, какой размер часовой минималки предполагается установить.

Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится очень скромной, меньше 100 рублей. Если же в качестве минимума за час работы установить, допустим, 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ, отмечают в ФНПР.

Напомним, ранее депутаты от ЛДПР предложили установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час.