Налоговики требуют пояснений, почему зарплата ниже средней по отрасли

Налоговики требуют с предприятий зарплату среднюю по отрасли. Или пояснить, почему она ниже. Как им отвечать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как отписываетесь на требования по страховым взносам, если зарплата ниже среднеотраслевой?».

Вот что пишут в комментариях:

«Я бы ссылкой на штатное расписание и свободу договора».

Или:

«Присылаю штатное расписание и копии договоров, а если в сфере ЖКХ то и протокол общего собрания».

И

«Даю штатное расписание и упоминание про местное трёхстороннее соглашение. Все».

Кто-то вспомнил анекдот:

«Как в анекдоте — сотрудники одних предприятий едят мясо, а других — капусту. В среднем по отросли, мы питаемся голубцами. Наше предприятие из тех, кто питается капустой»

А вот собственно про средний показатель:

«„Среднеотрслевая зарплата“ потому и среднеотраслевая, что является средней температурой по больнице. У кого-то она выше, а кого-то по определению ниже. Иначе никак: законы арифметики. Если все начнут платить не ниже текущей среднеотраслевой, то буквально завтра при пересчёте среднеотраслевая увеличится и от вас опять потребуют поднять з/п, чтобы соответствовать. Круг замкнётся».

В общем, стоит просто отписаться.

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