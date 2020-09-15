Налоговики требуют пояснений, почему зарплата ниже средней по отрасли

Налоговики требуют с предприятий зарплату среднюю по отрасли. Или пояснить, почему она ниже. Как им отвечать?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Как отписываетесь на требования по страховым взносам, если зарплата ниже среднеотраслевой?».
Вот что пишут в комментариях:
«Я бы ссылкой на штатное расписание и свободу договора».
Или:
«Присылаю штатное расписание и копии договоров, а если в сфере ЖКХ то и протокол общего собрания».
И
«Даю штатное расписание и упоминание про местное трёхстороннее соглашение. Все».
Кто-то вспомнил анекдот:
«Как в анекдоте — сотрудники одних предприятий едят мясо, а других — капусту. В среднем по отросли, мы питаемся голубцами. Наше предприятие из тех, кто питается капустой»
А вот собственно про средний показатель:
«„Среднеотрслевая зарплата“ потому и среднеотраслевая, что является средней температурой по больнице. У кого-то она выше, а кого-то по определению ниже. Иначе никак: законы арифметики. Если все начнут платить не ниже текущей среднеотраслевой, то буквально завтра при пересчёте среднеотраслевая увеличится и от вас опять потребуют поднять з/п, чтобы соответствовать. Круг замкнётся».
В общем, стоит просто отписаться.