Один проект по часовому МРОТ Правительство уже отклонило. Будет еще один?

Сегодня стало известно о возможном обсуждении темы введения в России минимального размера часовой ставки оплаты труда. Сообщается, что Минтруд готов обсудить эту идею.

Однако буквально вчера Правительство дало отрицательный отзыв на аналогичный проект ЛДПР о введении почасового МРОТ в размере 150 руб. в час.

В ЛДПР выразили недоумение по этому поводу.

«Законопроект был направлен в правительство для получения официального заключения, — отметил депутат Ярослав Нилов. — Буквально вчера пришел ответ: правительство инициативу ЛДПР не поддерживает, а сегодня мы видим его абсолютно противоположную позицию! Ситуация непонятна даже с точки зрения формальной логики. Правительственное предложение концептуально ничем не отличается от нашей идеи, но, к сожалению, законопроект ЛДПР поддержки там пока не нашел. В любом случае, уже то, что давняя, аргументированная и подкрепленная расчетами инициатива нашей фракции выходит на такой уровень обсуждения, оставляет надежду на положительный исход рассмотрения. Права и интересы граждан, которые работают по срочным договорам и неполный день, должны быть законодательно защищены, а труд справедливо оплачен».