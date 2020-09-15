Продажа товаров банкротами будет освобождена от НДС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, исключающий из объектов налогообложения НДС операции при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными несостоятельными (банкротами).

В настоящее время, согласно Налоговому кодексу, НДС не облагается реализация банкротами имущества и (или) имущественных прав. При этом нет прямого указания на то, что это касается продажи банкротом результатов его текущей деятельности. Неопределенность возникает в случае, когда должник, признанный в соответствии с законодательством РФ банкротом, продолжает осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в процессе которой реализует произведенную им продукцию, отмечается в пояснительной записке. Речь идет о том, может ли покупатель таких услуг применять вычеты по НДС.

Этот вопрос рассмотрел 19 декабря 2019 года Конституционный суд, который вынес предписание устранить правовую неопределенность по вычетам, напоминает ТАСС.

Согласно законопроекту, НДС не будет облагаться реализация товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных несостоятельными, в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности после признания банкротства.