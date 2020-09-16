Самозанятые кондитеры: можно, но нельзя

Введение режима НПД для самозанятых изначально преследовало цель вывести из тени подпольных бизнесменов, помочь им легализоваться и стать честными налогоплательщиками.

На сайте ФНС представлен примерный перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно применять НПД.

Среди прочих — продажа продукции собственного производства. Причем эта информация сопровождается картинкой с аппетитными десертами.

Между тем с легализацией домашних кондитеров все не так просто.

Отметим, о проблемах самозанятых в разрезе видов деятельности в своем блоге на нашем сайте писал Георгий Чахидзе.

Что касается кондитеров, которые пекут торты на своей кухне, то проблема состоит в соблюдении санитарных норм. Они рассчитаны на промышленные производства.

Недавно Роспотребнадзор направил в адрес бизнес-омбудсмена Свердловской области письмо с разъяснениями на этот счет.

В документе со ссылкой на санитарную нормативку сделан вывод, что организация производства пищевой продукции в домашних условиях на продажу не представляется возможной.