Проблемы самозанятых, для решения которых могут создать новый орган власти

Введение в России режима НПД для самозанятых потребовало внесения поправок во многие законы.

Например, как я рассказывал ранее, под самозанытых адаптировали нормы законов о малом бизнесе, чтобы эта категория бизнесменов могла пользоваться мерами господдержки МСП.

Однако не все законы пока синхронизированы с НПД. Имеется немало правовых пробелов, нестыковок или чрезмерных требований, не соответствующих масштабам бизнеса самозанятых.

На эту проблему обратил внимание политолог, заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.

«Закон об НПД пока не синхронизирован со всеми положениями российского законодательства. Поэтому возникают вопросы, требующие уточнений», — заявил он в интервью газете «Ведомости».

Политолог привел несколько примеров несовершенства законолательства в разрезе профессий.

Таксисты

Чтобы легально вести свой бизнес, таксист должен иметь разрешение. Однако по закону получить его может либо юрлицо, либо ИП. Самозанятые физлица такой возможности не имеют.

Таким образом, таксист сначала должен зарегистрироваться в качестве ИП, и уже потом перейти в самозанятые на НПД, оставаясь при этом ИП.

Если в законе прописать право самозанятых на получение разрешения, то им не придется проходить этот квест с регистрацией ИП.

Кулинары

Санитарные нормы для производителей пищевой продукции рассчитаны на промышленные производства, поэтому самозанятым на своей кухне их выполнить крайне сложно.

Например, стены в производственных помещениях должны быть водонепроницаемыми и моющимися, дверь — гладкой и открываться наружу.

Чтобы решить эту проблему, нужно учесть специфику малых производств, отмечает Арсений Беленький.

Портные

Самозанятые, которые шьют одежду, не могут оформить на нее сертификат или декларацию соответствия для работы на просторах Таможенного союза.

Дело в том, что подать заявление на выдачу такого документаа может только юрлицо или ИП. Самозанятые как заявители не значатся в технических регламентах Таможенного союза. Соответственно, назрела необходимость согласовать российские законы и техрегламенты Таможенного союза.

Сдача в аренду недвижимости

Что касается этой деятельности, то политолог считает несовершенными нормы Федерального закона № 422-ФЗ, которым регулируется деятельность плательщиков НПД.

Как известно, в рамках этого спецрежима можно сдавать только жилые помещения.

Почему бы не распространить НПД на сдачу коммерческой недвижимости, заявляет Арсений Беленький.

«Это позволит людям легально сдавать любое свое имущество, но не превращать это в полноценную предпринимательскую деятельность», — отмечает политолог.

При этом не стоит опасаться, что владельцы крупных ТЦ будут оптимизировать свои налоги через НПД. Ведь есть ограничение по сумме дохода.

Кто решит все эти проблемы

Кроме этих специфических проблем, характерных для отдельных видов деятельности, есть и проблемы общего плана.

Например, отношения между самозанятыми и их заказчиками могут счесть трудовыми. Нужны четкие критерии, которые позволили бы отличить добросовестные компании от тех, которые пытаются сэкономить на налогах с помощью сотрудников-контрагентов.

Также существует неопределенность в части защиты прав потребителей услуг, оказываемых самозанятыми.

Кто же займется решением всех этих проблем?

По мнению политолога, в России необходимо учредить новый орган власти, который будет курировать деятельность самозанятых и заниматься дальнейшим развитием этого института.

«Мы считаем, что такой орган нужен: регулирование этой формы деятельности было бы более эффективно при комплексном подходе», — заявил Арсений Беленький.