Власти большинства регионов выступают за продление ЕНВД

Более половины субъектов РФ выступили за продление срока действия ЕНВД. Об этом говорится в отзывах глав регионов и заксобраний в ответ запрос вице-спикера Госдумы Ольгой Епифановой («Справедливая Россия»).

Отзывы были получены от 83 руководителей субъектов РФ и 83 региональных парламентов. Согласно им, инициативу о продлении ЕНВД однозначно поддержали 45 глав регионов и 46 заксобраний, включая Московскую городскую думу и Московскую областную думу, передает ИА ТАСС. 15 руководителей субъектов РФ выступили против или не обозначили четкой позиции (в частности, московская мэрия). Не поддержали инициативу 12 парламентов.

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Напомним, в конце августа в Госдуму был внесен законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года. Авторы проекта — депутаты от «СР».

Ранее аналогичный проект был внесен группой сенаторов.

Однако оба документа не нашли поддержки у Правительства.

Кроме того, на сайте Change.org опубликована петиция с призывом сохранить ЕНВД еще на какое-то время.

По мнению вице-спикера нижней палаты, российский бизнес, «изрядно потрепанный» пандемией коронавируса, серьезно пострадает из-за отмены ЕНВД.

В связи с этим Епифанова призвала Минфин проанализировать «не возможные прибыли, а возможные убытки» от прекращения действия ЕНВД.

«Ведь продление ЕНВД мы предлагаем исключительно как антикризисную меру, как это и было в год введения данного налогового режима в 1998 году», — заключила заместитель председателя Думы.