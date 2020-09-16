Власти большинства регионов выступают за продление ЕНВД

Более половины субъектов РФ выступили за продление срока действия ЕНВД. Об этом говорится в отзывах глав регионов и заксобраний в ответ запрос вице-спикера Госдумы Ольгой Епифановой («Справедливая Россия»).
Отзывы были получены от 83 руководителей субъектов РФ и 83 региональных парламентов. Согласно им, инициативу о продлении ЕНВД однозначно поддержали 45 глав регионов и 46 заксобраний, включая Московскую городскую думу и Московскую областную думу, передает ИА ТАСС.Напомним, в конце августа в Госдуму был внесен законопроект о продлении ЕНВД до 2024 года. Авторы проекта — депутаты от «СР».
15 руководителей субъектов РФ выступили против или не обозначили четкой позиции (в частности, московская мэрия). Не поддержали инициативу 12 парламентов.
Ранее аналогичный проект был внесен группой сенаторов.
Однако оба документа не нашли поддержки у Правительства.
Кроме того, на сайте Change.org опубликована петиция с призывом сохранить ЕНВД еще на какое-то время.
По мнению вице-спикера нижней палаты, российский бизнес, «изрядно потрепанный» пандемией коронавируса, серьезно пострадает из-за отмены ЕНВД.
В связи с этим Епифанова призвала Минфин проанализировать «не возможные прибыли, а возможные убытки» от прекращения действия ЕНВД.«Ведь продление ЕНВД мы предлагаем исключительно как антикризисную меру, как это и было в год введения данного налогового режима в 1998 году», — заключила заместитель председателя Думы.