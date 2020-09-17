«Это нормально», сказал Песков о повышении налогов для восполнения бюджета. Но решение об их повышении пока не принято

Пресс-секретарь Кремля заявил, что пока решение о повышении НДПИ и акцизов на табачные изделия не принималось.

О повышении акцизов и НДПИ вчера писали на «Клерке».

«Никаких решений пока не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он также заметил, что Минфин «действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован».

«Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета, это совершенно нормальный процесс», — добавил он.

По материалам «ТАСС».