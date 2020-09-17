Для целей кадрового учета НКО приравняют к малому бизнесу

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1022523-7 с поправками в ТК в части установления особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями.

Внесение изменений в статью 59 ТК позволит работодателям — НКО заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями — субъектами малого бизнеса.

Это обусловлено тем, что некоммерческим организациям часто необходимо привлекать сотрудников для реализации ограниченных по времени проектов, реализуемых в том числе в рамках грантов Президента, предоставляемых на цели развития гражданского общества.

Сейчас на НКО возлагается обязанность по разработке локальных нормативных актов в сфере кадрового делопроизводства. Однако по своему характеру деятельности и организации труда такие организации можно соотнести с микропредприятиями, которые от утверждения такой нормативки освобождены согласно главе 48.1 ТК. Там же прописана возможность заключать с работниками трудовой договор по типовой форме, которая утверждена Постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858.

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Теперь в этой главе будет фигурировать не только малый бизнес, но и НКО.

Законопроект затрагивает деятельность НКО, которые по своей организационно-правовой форме могут быть отнесены к социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Законопроект не распространяется на государственные корпорации, общественные объединения, являющиеся политическими партиями, государственные компании, потребительские кооперативы, а также на государственные и муниципальные учреждения.