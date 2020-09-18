Штрафы в КоАП за разглашение информации ограниченного доступа хотят повысить в 10 раз

В Госдуму внесли законопроект с поправками в КоАП, согласно которым штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом увеличат штрафы десятикратно.

Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей)», — передает пресс-служба депутата.

📌 Реклама

Согласно законопроекту, изменения предложены в статью 13.14 КоАП о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

По словам депутата, под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных:

коммерческая или банковская тайна,

тайна усыновления или тайна завещания,

адвокатская тайна,

тайна связи и другие.

Депутат отметил, что размер действующих штрафов не менялся последние 10 лет и не служит достаточным препятствием «для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете».

По убеждению главы комитета, десятикратное увеличение штрафов позволит «защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников».

По материалам «ТАСС».