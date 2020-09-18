Штрафы в КоАП за разглашение информации ограниченного доступа хотят повысить в 10 раз

В Госдуму внесли законопроект с поправками в КоАП, согласно которым штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом увеличат штрафы десятикратно.
Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Законопроектом предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тыс. рублей)», — передает пресс-служба депутата.Согласно законопроекту, изменения предложены в статью 13.14 КоАП о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.
По словам депутата, под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных:
- коммерческая или банковская тайна,
- тайна усыновления или тайна завещания,
- адвокатская тайна,
- тайна связи и другие.
По убеждению главы комитета, десятикратное увеличение штрафов позволит «защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников».
По материалам «ТАСС».