Утверждена новая декларация по налогу на прибыль

Федеральная налоговая служба внесла изменения в форму декларации по налогу на прибыль. Приказ от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет применяться к декларации за 2020 год.

Правки в форму потребовались из-за многочисленных изменений законодательства. Об этом ФНС писала в пояснительной записке к проекту приказа.

Вот что изменено в форме: лист 02 «Расчет налога»;

приложение № 4 к Листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу»;

приложение № 5 к Листу 02 «Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения»;

раздел А «Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ» приложения №7 к Листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета»;

раздел Г «Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета» приложения №7 к Листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета»;

лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ»;

страница со штрих-­кодом «00214339» в листе 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку»;

приложение №2 к декларации.

Кроме того, как обычно, изменены штрих-коды декларации.