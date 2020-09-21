Если родители-северяне работают в одной организации, их детям дважды компенсируют проезд на отдых

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату 1 раз в 2 года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно.

Причем в организациях, финансируемых из федерального бюджета, компенсируется еще и проезд в отпуск детей и неработающих супругов.

А что если муж и жена работают в одном федеральном учреждении и отправляются на отдых по отдельность в разное время, но каждый раз берут с собой детей?

Эту ситуацию рассмотрели в Роструде.

Сначала в отпуск съездил отец с детьми, и ему оплатили стоимость проезда, в том числе на детей.

Потом на отдых с детьми отправилась мать, но работодатель отказался возмещать расходы на детей, так как это одни и те же дети и ранее им уже был компенсирован проезд.

Роструд пояснил, что работодатель в данном случае не прав. Право на компенсацию расходов принадлежит каждому работнику. Поэтому работодатель обязан компенсировать стоимость проезда и провоза багажа как жене, так и мужу, учитывая в обоих случаях расходы на детей.