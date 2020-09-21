Как уволить сотрудника, который ушел в длительный запой

Сотрудник отсутствует на рабочем месте 3 месяца. Уведомления с почты возвращаются. В телефонном разговоре он сообщил, что находится в запое и трудовая книжка ему не нужна. После этого на связь не выходит и подписывать он ничего не хочет.

Как его уволить, соблюдая ТК РФ? Такой вопрос был задан Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Роструд пояснил, что компания вправе уволить работника, который, не выходит на работу без уважительной причины.

Для подтверждения факта, что работник отсутствовал на рабочем месте необходимо составлять соответствующие акты.

Однако, прежде чем уволить работника за прогул, работодатель помимо составления акта об отсутствии работника на рабочем месте более четырех часов подряд, обязан затребовать у него объяснение. Если требование направлено почтой, важно получить доказательство получения работником такого требования, например, почтовое уведомление о вручении работнику извещения с его личной подписью.

Только после этого по истечении двух рабочих дней работодатель вправе составить акт о непредставлении объяснений и вынести приказ о наложении дисциплинарного взыскания, которым может быть увольнение.