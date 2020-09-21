Строительная отрасль просит господдержки

Строительная отрасль, особенно в регионах просит поддержку у государства из-за низкой маржинальности проектов.
Комментирует депутат городского собрания Сочи от Партии Роста, предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Ле Ронд Групп» Дмитрий Малыхин.
«Льготная ипотека помогла сохранить объемы и темпы продаж прежде всего в жилой недвижимости, но строительная отрасль в целом, по-прежнему нуждается в комплексных мерах поддержки. В регионах в малых городах главной проблемой была и остается низкая маржинальность проектов, которая может составлять менее 15%. При такой низкой маржинальности банки отказываются финансировать проекты, вследствие чего строительство практически останавливается. Например, в Ростовской области в небольшом городе с населением 100 тысяч человек из семи застройщиков остался только один. В более крупных городах другая проблема — трудно найти подходящий земельный участок под строительство» — сказал депутат.Есть проблема и с участками под застройку:
«Различные обременения и ограничения увеличивают и без того высокую стоимость участков, которая может достигать до 100 млн рублей за гектар, прибавьте к этому проектирование, подключение к сетям и другие мероприятиям связанные с получением разрешения на строительство и выходом на площадку, станет понятно почему новые объекты сейчас строить никто не торопится. Проектное финансирование возможно только после получения разрешения на строительство и не всегда эффективно» — подчеркнул он.Указал на проблему с финансированием:
«Продолжают работать в основном те компании, у которых есть собственные ресурсы. После того, как в ноябре завершится период льготной ипотеки, помощь государства строительной отрасли должна быть продолжена и усилена».И в завершение, о необходимых мерах поддержки: