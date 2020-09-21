Копия приказа с перечнем уполномоченных лиц вместо доверенности. Так можно?

Контрагент (покупатель) вместо доверенностей на отгрузку дали копию приказа с перечнем уполномоченных лиц, без паспортных данных. Так можно вообще?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Тут у меня одни покупатели решили не заморачиваться представлением доверенностей на каждую отгрузку, а тупо в приложение к горе накладных прислали копию приказа о перечне лиц, имеющих право подписывать первичные документы, без паспортных данных этих работников. К слову, приказ подписан даже не директором, а замом по доверенности, которая опять же прилагается. Впервые вижу такую ерунду. Вы считаете это норм?».

Вот что пишут в комментариях:

«Нет. Не норм. Их приказы — это их дела. Если лень заморачиваться с разовыми доверками, пусть делают одну генеральную на вашу компанию. Только так».

Или:

«Совсем не норм. И паспортные данные списком в приказ это не айс с точки зрения защиты персональных данных. Но главное — там должен быть образец подписи, как в доверенности на получение ТМЦ».

Вот еще:

«Мы права на подписание документов оформляем только приложениями или дополнительными соглашениями к договорам. Печальный опыт, к сожалению, имеем в отношениях с алкогольными компаниями».

Или вот:

«А представьте ситуацию, если неуполномоченному лицу товар отгрузите? И до суда дойдет? Проблема».

На это автор отвечает:

«Именно так и было у нашего клиента. Отпустил пиво человеку с приказом в руках, Где он этот приказ взял — непонятно».

Что советуют:

«Лучше потребовать коррекции приказа, с указанием паспортных данных уполномоченных лиц. Ну и подпись высшего лица конечно. Коллеги из соседней организации делают так. Пока проблем не было».