Нужно ли подавать уточненки по РСВ и 2-НДФЛ, если работник внезапно сообщил о смене паспорта?

Работник сменил паспорт, но поздно об этом сообщил. 2-НДФЛ и РСВ поданы по старому паспорту. Нужно ли подавать корректировки?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, коллеги. Работник поменял паспорт, но принес его только сейчас. 2-НДФЛ и РСВ сданы со старыми данными паспорта. Отчёты приняты, прокамералены, уведомлений и требований от ФНС нет. Надо ли сдавать корректировки?».

Вот что пишут в комменатриях:

«Я бы ничего не трогала. Просто бы зафиксировала с его подписью, что паспорт он принёс поздно».

Автор пишет, что так и сделала, но просто хотела бы коллег послушать. Вот что еще коллеги пишут:

«Для НДФЛ важен ИНН — он не менялся, для РСВ — это укрупненный отчет в целом по обязательствам компании паспортные данные нигде не учитываются или докажите мне обратное. Поэтому — принять и внести данные в кадровый учет на дату предоставления данных».

И еще:

«Я бы не сдавала корректировки. Идентифицировать возможно».

Вот еще мнение:

«Коллеги на сколько я помню сейчас у налоговиков есть данные из ЗАГСа и паспортных столов (когда на допросы вызывают бывших сотрудников они их быстро находят), поэтому я бы получила заявлением сотрудника о смене паспортных данных и все...».

И еще:

«Нет требования — не надо ничего трогать. придет — уточнитесь. А на будущее — иметь приказ об ознакомлении что если изменились персональные данные — обязан уведомить».

И наконец:

«Сейчас межведомственное взаимодействие: ЗАГС сам все сведения передает... Заявление о внесении изменений в персональные данные и допсоглашение к трудовому договору».