Теперь зарплату можно получать переводом по номеру телефона

Через Систему быстрых платежей заработали переводы от компаний к физлицам. В частности, это позволяет переводить зарплаты работникам по номеру телефона.

Первый банк, у которого появился такой функционал — Делобанк, пишут «Известия».

«Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы. Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам», — пояснила изданию директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

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В других банках работают над появлением нового функционала. Это:

Банк «Веста» (группа МКБ),

ПСБ,

Абсолют,

«Открытие»,

Росбанк,

«Тинькофф»,

«Дом.РФ»,

«Зенит»,

УБРиР.

В «Дом.РФ» отметили, что запуск запланирован на октябрь 2020 года, в «Весте» и ПСБ — на конец 2020-го, в УБРиР — на I квартал 2021 года, а в Абсолют Банке — на первое полугодие 2021-го.

На «Клерке» вчера писали о том, что ЦБ разрабатывает свое приложение для переводов по СБП.

«Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона», — пояснили в ЦБ.

Также есть мнение, что новый функционал позволит решить проблему зарплатного рабства, когда работнику навязывается карта определенного банка для получения зарплаты. Работник ограничится только А также упростит получение займа в МФО — достаточно только указать в договоре номер телефона, и на карту будут перечислены деньги.