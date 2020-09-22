Теперь зарплату можно получать переводом по номеру телефона

Через Систему быстрых платежей заработали переводы от компаний к физлицам. В частности, это позволяет переводить зарплаты работникам по номеру телефона.
Первый банк, у которого появился такой функционал — Делобанк, пишут «Известия».
«Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы. Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам», — пояснила изданию директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.В других банках работают над появлением нового функционала. Это:
- Банк «Веста» (группа МКБ),
- ПСБ,
- Абсолют,
- «Открытие»,
- Росбанк,
- «Тинькофф»,
- «Дом.РФ»,
- «Зенит»,
- УБРиР.
На «Клерке» вчера писали о том, что ЦБ разрабатывает свое приложение для переводов по СБП.
«Важна не столько технологическая реализация, с которой не возникнет сложностей, сколько проработка всех сопутствующих вопросов. Речь идет и о процедурах взаимодействия между юридическими лицами — работодателями с банками, и о возможной претензионной работе в случае изменения номера телефона», — пояснили в ЦБ.Также есть мнение, что новый функционал позволит решить проблему зарплатного рабства, когда работнику навязывается карта определенного банка для получения зарплаты. Работник ограничится только А также упростит получение займа в МФО — достаточно только указать в договоре номер телефона, и на карту будут перечислены деньги.