Нужно ли отвечать на поручение от чужой налоговой, или пусть присылают нормальное требование от своей?

Чужая налоговая присылает поручение на истребование документов по контрагенту. На такое вообще стоит отвечать? Или можно проигнорировать, дожидаясь требования от своей налоговой?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Чужая налоговая (7718) прислала поручение на истребование документов по ст. 93.1 НК. Наш поставщик-нерезидент, по нему хотят доки. В том месте, где обычно указывают проверяемого контрагента написано „контрагент неизвестен“. Отвечать? Могу ли отказать?».

Вот что пишут в комментариях:

«Поручение — они могут прислать только другой налоговой, а не налогоплательщику. В НК обязанность налогоплательщика отвечать на требование».

На это отвечают:

«Поддерживаю! Налогоплательщик должен отвечать на требования своей налоговой с прикреплением данного поручения от другой ИФНС. Поручение — это указание истребовать документы от налогоплательщика чужой налоговой инспекции, выписывается от одной инспекции к другой».

Вот еще:

«Отвечать на требование чужой налоговой не обязательно, но можно отказаться в предоставлении документов в ответном письме».

Ссылаться рекомендуют на п. 3 ст. 93.1 НК, поручение отправляется в ИФНС по месту учета налогоплательщика, а уже та инспекция присылает требование.

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