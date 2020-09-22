Отражают ли ресурсы по оценке контрагентов действительную суть вещей?

Стоит ли верить ресурсам по проверке контрагентов? Или информацию о конкретной компании лучше несколько раз перепроверить в разных местах?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Имеется у нас конкурент:-) но и наш (немного) поставщик. Сегодня решила поинтересоваться: как и чем дышит предприятие. Руспрофайл сообщил мне, что они — на ЕНВД! А мне выставляют УПД с НДС. Покопалась в балансе. Имеется в наличии строка 1220 НДС и остаток по ней. Заплатил налоги в 2018г. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 102,779 руб. Налог на прибыль 28,104 руб. Налог на добавленную стоимость 70,303 руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4,498 руб. Транспортный налог 2,167 руб.Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 13,548 руб. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 23,826 руб. Размер уплаченных налогов умиляет (Наши обороты примерно равные, у нас ОСНО. Людей тоже примерно одинаково. Налогов платим неприлично много. Что скажете?».

В комментариях по этому поводу пишут:

«Во-первых, Руспрофайл частенько врёт. Во-вторых, что вас так удивляет ЕНВД? Они может в рознице его и применяют, но вы-то не в розницу покупаете».

Или:

«В строительстве часто встречаются компании, особенно субчики, с „подмоченной репутацией“. Все „аналитические информационные ресурсы“ — спарки-фокусы и т.д. не несут никакой ответственности, информацию формирует робот... В одной из подобных компаний нам по нашей фирме предлагалось „улучшить рейтинг“ заплатив некую сумму. Доверять им в аудите на все сто не стоит, слишком субъективно».

Еще пишут:

«Скорее всего, ЕНВД применяют в рознице, а Вам нужно научиться грамотно оптимизировать налоги».

А еще советуют:

«Поиграться в комплаенс:-). То, что вы платите много налогов — ваш запас прочности:-). Не все компании могут сохранить бизнес, уплачивая все налоги. Так что у вас есть конкурентное преимущество. Или вопрос про „должную осмотрительность“?».

Отвечают про должную осмотрительность:

«Про „должную“ — подводят ли вас поставщики, наверняка могут сказать только АСК НДС 2:-). А нередко, оценка таких вот „помогальных“ ресурсов, к сожалению, может радикально расходиться с оценками налоговиков».

В общем, вроде бы ресурсы должны помогать проявлять должную осмотрительность, но всегда ли им стоит верить?