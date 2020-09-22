⚡ ПФР опроверг информацию о невыплате пенсии, если пенсионер ее с карты не снимает

ПФР опроверг приостановку выплаты пенсии, если пенсионер в течение полугода не снимает деньги с карты. Материал дополняется.

Сегодня на «Клерке» со ссылкой на «Прайм» писали о том, что якобы пенсию опасно оставлять на карте. При этом, наши эксперты с изданием не согласились. Да и историй в интернете о пропавших с карт пенсий как-то не наблюдается.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — говорится в сообщении ПФР.

Цитата по «РИА Новости».